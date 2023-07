FOOTBALL – BOLIDA’S TOURNAMENT – Vingt-quatre équipes U13 en lice au Malacam

Préparation de la relève. Créée légalement en juin 2022, l’école de football Ankizin’Ankazomanga Milalao et son responsable technique, le Barea Lalaina Nomenjanahary dit Bolida, organisent un tournoi de football des jeunes dédié aux moins de 13 ans ce weekend, au stade Malacam à Antanimena. L’ancien joueur de l’Ajesaia, qui est de passage au pays depuis quelque temps, sera en même temps le parrain du tournoi. Le quart de finaliste de la Can 2019 a passé son enfance et a grandi dans ce quartier. Il aide surtout le club sur le plan logistique en dotant des équipements. Vingt-quatre équipes réparties en quatre groupes de six disputeront le tournoi. Les dix mieux classées de chaque poule se qualifieront en huitièmes de finale. Le coup d’envoi sera donné par Bolida, le samedi à 9 heures, et il honorera également la cérémonie de remise de trophées. La deuxième journée du dimanche sera aussi marquée par le tirage au sort du tombola pour gagner des maillots des Barea collectés par Bolida, dont ceux de Mathyas Randriamamy, Marco Ilaimaharitra, Alexandre Ramalingom, Zotsara Randriambololona et Romain Metanire, … Après avoir illuminé ses clubs locaux ou en France ainsi que l’équipe nationale, Bolida s’est complètement converti en technicien ou plutôt entraineur. Il a assisté pendant un moment le sélectionneur Nicolas Dupuis. Il y a quelques jours, il vient d’obtenir le diplôme universitaire de gestion des organisations sportives (Dugos) après deux années d’études à l’Université de Lyon 1.