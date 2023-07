FOKONTANY D’ANTANIMASAJA – Les squatters sommés de quitter le cimetière de Mangatokana

La commune urbaine de Mahajanga a enfin décidé de mettre un terme à l’occupation illégale du terrain du cimetière de Mangatokana, dans le fokontany d’Antanimasaja. Face aux constructions illicites et précaires, une équipe dirigée par le second adjoint au niveau de la délégation spéciale, Fabien Lezafy, a effectué une descente sur place, mardi. Des techniciens ont procédé à la délimitation du cimetière en plaçant des poteaux. Désormais, personne ne pourra plus pénétrer sans autorisation dans l’enceinte. « Les occupants sont sommés de démolir leurs constructions illicites et précaires illico presto et de quitter les lieux. L’endroit est réservé aux tombeaux et pour enterrer les morts. Après le délai exigé, nous allons procéder à l’étape suivante, si les squatters refusent de partir. Ceux qui ont besoin d’un terrain peuvent déposer une demande auprès de la municipalité », déclare Fabien Lezafy. Depuis 2008, un litige oppose le fokontany à ces occupants illicites. Une opération d’expulsion a été effectuée manu militari à plusieurs reprises. Quelques années plus tard, des sans-abris ont de nouveau investi les lieux et bâti des maisons en dur et en tôle. Ceux qui ont des proches enterrés sur place se sont plaints des actes de vandalisme et de détérioration des tombeaux car les constructions illégales se rapprochent des tombeaux. Le chef du fokontany d’Antanimasaja a confirmé que des démolitions ont été déjà réalisées, il y a quelque temps et qu’il ne laissera plus les occupants illicites investir l’endroit.