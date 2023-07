DIANA – Des infrastructures d’eau potable sur les rails

Divers chantiers sont menés dans les communes de la région Diana pour assurer une production suffisante et une meilleure distribution de l’eau. Une cohérence d’intervention est demandée à tous les acteurs publics et privés.

La capitale du Nord, Antsiranana, est l’une des villes de Madagascar qui rencontrent des problèmes en matière d’approvisionnement en eau à cause de la vétusté des infrastructures et de l’insuffisance de la production. En parallèle, des gens malintentionnés, toutes catégories sociales confondues, osent dévier l’eau venant du bassin versant de Besokatra-Joffreville dans leur intérêt personnel ou pour arroser leur champ de khat qui s’étend sur plusieurs hectares. Or, le bassin Besokatra est la seule source qui alimente la ville toute entière et ses environs. Depuis quelques années, de nombreux projets ont été menés dans ce secteur, dans la région Diana, mais les dirigeants de la société Jirama n’ont pas trouvé des solutions satisfaisantes jusqu’à présent. Au contraire, la situation empire et les sources tarissent. Parallèle­ment, le mode d’intervention de l’État a beaucoup évolué, notamment avec le développement des politiques de décentralisation et de soutien au secteur privé.

Les initiatives et les réalisations, nombreuses et diversifiées, ont été encouragées. Le ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène (Meah) a estimé nécessaire de sensibiliser tous les acteurs publics et privés concernés par l’alimentation en eau potable en milieu rural sur la nécessité de parvenir à une véritable cohérence d’intervention. C’est pour cette raison que le ministre de tutelle, Fidiniavo Ravokatra, s’est déplacé dans des commune rurales d’Antsiranana-II, pour constater de visu la situation sur le terrain afin d’y apporter des solutions à court et à long terme. Dans la commune rurale de Joffre-ville qui abrite le bassin de captage de Besokatra, les infrastructures installées montrent la coopération efficace et fructueuse entre l’État et le secteur privé pour l’accomplissement du Velirano-2 « Eau pour tous ». De fait, grâce à la collaboration avec le Meah et le Conseil général du Finistère-France ainsi que la commune rurale de Joffreville, les habitants locaux bénéficieront d’eau potable avant la fin de l’année. Les 95% des travaux de la première partie de la construction de base sont terminés, et il faudra quatre mois pour faire la deuxième partie, qui sera la distribution de l’eau dans les foyers.

Traiter, distribuer

À Anivorano (dans l’univers de l’eau), les habitants de la commune rurale la plus peuplée du district d’Antsiranana-II, souffrent de l’absence d’eau potable depuis de nombreuses années. Elle dispose pourtant, de ressources en eau, mais des efforts devraient être déployés pour les exploiter, les traiter et les distribuer dans chaque foyer. Lors de son récent passage à Anivorano, le ministre Ravokatra à Anivorano, il a annoncé que la lourdeur des procédures pour régler la société prestataire de ce marché, est maintenant résolue. Les travaux de construction d’un réservoir d’eau d’une capacité de 70m3, estimés à 60%, peuvent alors se poursuivre et être bouclés d’ici deux mois. D’ailleurs, la réalisation des travaux est déjà inscrite dans la loi de finances rectificatives de 2022. Les infrastructures prévoient l’extension de la ville et la croissance démographique à l’horizon 2030. Le ministre a aussi annoncé que des améliorations seront apportées sur le site de traitement d’eau de Sahasifotra et au Pk7. Et pour la ville d’Antsiranana, les cinq quartiers les plus populeux de la ville (Morafeno, Ambalakazaha, Cité ouvrière, Lazaret Sud et Lazaret Nord) bénéficieront respectivement des travaux de forage.

Cela commencera très bientôt. Et pour une énième fois, le site d’Antomboka à Namakia a vu la visite des autorités et responsables, mais depuis, rien n’a encore bougé. Pourtant, tout le monde est convaincu que l’exploitation de ce site en installant le système de forage à gros débit est nécessaire pour pouvoir étendre ou doubler la capacité de production actuelle. Ce forage sera le seul moyen pour résoudre les problèmes d’alimentation en eau pour la ville. « Ces réalisations permettront de compléter les efforts qui visent à approvisionner en eau la population antsiranaise », souligne le ministre Ravokatra.