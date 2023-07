Consultation gratuite pour les enfants de moins de 15 ans.

Des ophtalmologues donnent rendez-vous aux enfants de moins de 15 ans, au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), le lundi 10 juillet. Une consultation pédoophtalmologique gratuite est organisée dans cet hôpital, dans le cadre du projet Mahita, un partenariat du CBM Global, de l’Institut national de la Santé publique et communautaire-INSPC, et du service ophtalmologie au CHU JRA. Une dizaine d’ophtalmologues participeront à cet événement. Plus de cent patients sont attendus à cet événement.