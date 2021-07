Traitement – L’OMS nie avoir validé le CVO+ curatif

L’OMS n’a pas encore validé l’efficacité du CVO plus curatif. Cela n’empêchera pas le Pharmalagasy de vulgariser son produit.

Précision de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’agence onusienne ne considère pas le CVO plus curatif comme efficace. « À ce jour, il n’existe pas encore de traitement antiviral spécifique dont l’innocuité et l’efficacité soient prouvées pour le traitement contre la Covid-19 », annonce le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, lundi. Elle a apporté cette précision, après la publication dans la presse que l’OMS a validé le CVO+.

La prochaine étape sera l’analyse des données de la réalisation de l’essai clinique phase III sur le CVO+ curatif, par un Comité d’Experts. Ce Comité d’Experts «apportera un avis scientifique indépen­dant sur les résultats obtenus, conformément aux normes et procédures en matière d’essais cliniques, et avisera sur les prochaines étapes, comme il avait été indiqué au Gouvernement Malgache lors de la préparation de l’essai clinique », souligne le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.

Malgré cette déclaration de l’OMS, le Pharmalagasy, promoteur du produit, ne reculera pas. Il est en attente du feu vert de l’Agence de médicament de Madagascar (AMM) pour mettre sur le marché le CVO plus curatif. « Effectivement, l’approbation de l’OMS facilitera la commercialisation du produit, aussi bien au niveau local qu’international. Mais cela n’empêchera pas la vente de ce produit, aussi bien au niveau local qu’international, sur la base des résultats de l’essai clinique », lance son directeur général, Pierre Raoelina. Il a tenu à préciser que l’OMS a approuvé les procédures et les démarches de l’essai clinique.

Les scientifiques ont conclu que le CVO plus curatif est efficace à 87,1% pour le traitement des formes légères et des formes modérées de la maladie à coronavirus, après vingt-huit jours de traitement. L’essai clinique phase III a révélé, par ailleurs, qu’un porteur du virus de Covid-19 qui a pris le CVO plus curatif a 2,25% de chance de guérison de plus que celui qui n’a pas pris le médicament. Aucun patient traité par le CVO plus curatif n’a développé la forme grave de la maladie. Tous les patients ont vu préserver leurs fonctions hépatique, rénale et métabolique.