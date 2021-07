Trafic de stupéfiants – Coup de filet de la police nationale

Un réseau démantelé. Dix-neuf personnes ont été appréhendées dans le vaste coup de filet opéré par la police nationale ces derniers jours. Ils sont impliqués dans une affaire de trafic de grande envergure de drogues dures.

Du cannabis, du skunk qui est un dérivé du cannabis largement plus addictif, de l’extasy, de l’amphétamine, de la cocaïne et de l’héroïne, ce sont les produits que ce réseau de trafiquants a écoulés à Antananarivo. Les collégiens, les lycéens et les fêtards dans les bars branchés et les boîtes de nuit sont leurs cibles. «Des élèves ont été internés en raison des déficiences mentales après avoir consommé certains de ces produits stupéfiants», confie une source avisée.

Le démantèlement de ce réseau est parti de l’arrestation d’un individu déjà réputé et suivi par les services de police pour ses présumées activités dans le trafic de drogue dur. De fil en aiguille, l’enquête a mené à l’arrestation de cinq étrangers d’origine africaine qui seraient «les fournisseurs des stupéfiants».

Le reste des personnes interpellées dans cette affaire serait des revendeurs. Dans la liste, il y a quatre femmes et huit hommes. Des adolescents, une prostituée, une femme de ménage, ou encore, un haut fonctionnaire sont parmi les personnes sur le banc des accusés.