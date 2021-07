Coopération – Le centenaire du Parti communiste chinois célébré à Ivandry

Un partage d’expérience. Voilà comment le Parti communiste chinois (PCC), a marqué la célébration de son centième anniversaire. Un échange par visioconférence, auquel il a invité près de cinq cents formations politiques de par le monde.

À Madagascar, l’événement a été suivi en ligne à l’Arena Ivandry. Le rendez vous a vu la participation de représentants des formations politiques au sein de la coalition présidentielle IRD. Le thème expliqué par Xi Jinping, président chinois et chef de file du PCC, est le rôle des partis politiques dans la quête du bien commun et le bien-être de la population. Il a expliqué comment le Parti communiste chinois a permis de hisser la Chine parmi les premières puissances mondiales.

À l’issue de la séance de partage en ligne, Christine Razanamahasoa, présidente de l’Assemblée nationale, et figure du parti «Tanora Malagasy vonona» (TGV), a souligné le rôle que doivent jouer les partis politiques dans l’amélioration de la vie de la population. Norbert Lala Ratsirahonana, président du parti «Asa vita no ifampitsarana» (AVI), a mis l’accent sur la méthodologie qui a permis la longévité du PCC et son influence dans l’ascension de la Chine sur l’échiquier mondial. Il a, notamment, mis l’accent sur la discipline et le principe de «la gouvernance par la vertu».