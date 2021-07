CEPE – Un blason à redorer

Premier diplôme scolaire, le Cepe est sous estimé. L’État fait tous les efforts nécessaires pour lui redonner ses lettres de noblesse.

Ambiance particulière hie r pou r les enfants qui ont passé l’examen du CEPE. Le stress le disputait à l’impatience de découvrir le sujet. Pour les parents, l’angoisse est encore plus grande que la peur chez les enfants. C’est dire si ce premier diplôme a toujours son importance jadis et naguère. Rater le CEPE surtout à son niveau actuel signifie la pire des catastrophes. Et cela donne raison à l’UNICEF don t le représentant a dressé un tableau noir de la situation de l’Éducation.

Eh oui, en quarante ans l’éducation n’a fait que régresser. Il faut dire que les péripéties politiques, les tâtonnements, les mauvais choix… ont contribué à la descente aux enfers de l’éducation. Après l’échec cuisant de la malgachisation, on a expérimenté sans grand succès l’approche par compétences, on a voulu raccourcir le cycle primaire.

Puis avec un nouveau changement de régime, on a conçu la RSE. Il n’y a donc pas eu de continuité et c’est normal si l’éducation a régressé avec un tel contexte. Jadis, les épreuves du CEPE équivalaient à celles du BEPC actuellement moins les mathématiques. C’est dire le niveau des élèves à l’époque.

Conscient de cette situation, l’État essaie de rattraper le retard pris depuis en faisant des efforts colossaux. De nouvelles infrastructures sont construites un peu partout pour permettre aux enfants en âge d’aller à l’école de jouir de ce droit garanti par les Nations-unies.

Véritable promesse

Des efforts inouïs sont également consentis au niveau des manuels scolaires depuis deux ans. Le pari que l’État s’est lancé est de doter toutes les écoles et tous les élèves du pays de manuels pédagogiques à titre gratuit. Il faut remonter à la première République pour retrouver une telle initiative à la grande différence que depuis le nombre de la population a doublé, le nombre d’élèves a été multiplié par quatre.

Ainsi jusqu’ici, un million-cinq-cent-mille Rakibolana ( dictionnaires ) ont été distribués aux élèves et aux foyers. Aucun régime n’a réalisé une telle prouesse.

En outre, 5 939 475 livres de mathématiques, malagasy, français pour les classes de T1, T2, T3 et terminale ont été remis aux écoles et aux élèves. La qualité des livres n’a rien à envier aux manuels importés. Tout cela coûte une fortune à l’État mais il y va du redressement de l’éducation qui fait partie des velirano présidentiels.

Le constat de l’UNICEF est une réalité indéniable mais le ministère de l’Éduca­tion nationale a soulevé les progrès notables enregistrés depuis deux ans grâce aux efforts consentis.

Le redressement de l’éducation est une œuvre de longue haleine étant donné qu’on ne peut pas rétablir en quatre ans une situation gangrenée par presque un quart de siècle de gâchis. On est donc sur la bonne voie.