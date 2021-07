CEPE – Des candidats en difficulté en arithmétique

Malgré quelques petits incidents, l’examen du CEPE s’est déroulé sans encombre.

L’examen officiel du CEPE s’est bien déroulé hier malgré quelques incidents dans certains centres d’examen. Le problème a été la bête noire de certains candidats. « La deuxième question dans le problème a été un peu difficile pour moi », avoue Nirihanta une candidate dans le centre d’examen Anosibe.

Un enseignant en classe de septième a souligné qu’une question de ce type a été traitée et incluse dans le programme scolaire. « Je m’y attendais un peu puisque le type de sujet est plus ou moins similaire à ce qu’on a fait lors des révisions. L’examen a même été facile pour moi », raconte Irintsoa, un candidat qui a passé l’examen au centre CEG Anosibe, hier.

De nombreux candidats ont indiqué que l’histoire a aussi été difficile. « J’ai éprouvé des difficultés par rapport à l’Histoire. Néanmoins, je me suis bien débrouillée pour d’autres matières », avoue Kristellah. En général, des questions de connaissances générales ont été posées aux candidats dans certaines matières comme l’Histoire.

Des absences

Les épreuves ont commencé à 7 heures et l’appel a été fait une trentaine de minutes plus tôt. La matinée, les candidats ont traité trois matières dont les opérations, le problème, les connaissances usuelles, l’histoire et l’après-midi, les candidats ont composé avec trois matières, entre autres, le Malagasy, le Français et la Géographie. Toutes les matières ont duré une trentaine de minutes chacune. Pour la journée d’hier, une cinquantaine d’absents ont été enregistrés au niveau du centre CEG Anosibe, selon le chef de centre. Dans la circonscription scolaire Tanaville, trente mille trois cent vingt-cinq élèves ont été inscrits à cette session. Les deux jours suivants seront consacrés à la correction des copies d’examen. La transcription des notes se fera quatre jours après.