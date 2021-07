CEPE 2021 – Un taux de participation de 96,74% à Mahajanga I

L’examen pour l’obtention du CEPE (Certificat d’étude primaire élémentaire) session 2020-2021 s’est déroulé sans incident majeur dans la circonscription scolaire (Cisco) de Mahajanga I hier. Le taux de participation était de 96,94% sur les 6 283 candidats inscrits et répartis dans les onze centres d’examen, soit dans cent quarante huit salles de classe.

La première épreuve a débuté exactement à 8 heures, les candidats ayant rejoint les salles une heure plus tôt. Le directeur régional de l’Éducation nationale (DREN), Angelo Rémi Rabemanan­jarahaja, et son staff ont assisté à l’ouverture des plis contenant la première épreuve, le calcul.

« Les mesures sanitaires ont été installées avec les dispositifs de lavage des mains et l’utilisation de gels à l’entrée des salles. Les candidats ont été répartis dans plusieurs salles pour respecter la distanciation physique. Cela a entraîné beaucoup de travail pour les enseignants, mais il était nécessaire de le faire du fait de l’état d’urgence sanitaire dû à la Covid-19. Et la préparation des examens leur a pris beaucoup plus de temps que d’habitude », explique le DREN. À 10 heures, temps de la pause, les élèves sont restés dans les salles et les parents n’ont pas pu pénétrer dans la cour depuis le matin. Ce, pour appliquer les consignes de sécurité des centres d’examen.