Bilan covid-19 – Des cas graves sont sortis d’affaire

Le nombre de cas graves baisse dans les hôpitaux. Il est passé de cinquante sept, le 4 juillet, à quarante-quatre, le 5 juillet, selon le bilan épidémiologique. Plusieurs personnes qui ont développé la forme grave de la maladie à coronavirus sont sorties d’affaire. Elles sont déclarés guérise, après plusieurs semaines de traitement. « Il est possible de guérir de la forme grave de la maladie. Mais il est essentiel que le traitement commence tôt », souligne un médecin qui recommande la consultation des professionnels de santé, dès l’apparition de symptômes suspects. « Le traitement est difficile, lorsque la maladie est à un stade avancé », ajoute notre source.

Aucun décès lié au coronavirus n’a été enregistré, le 5 juillet. Le cumul de décès entre mars 2020 et juillet 2021 reste à neuf cent vingt-sept.

Si les cas graves baissent, de nouveaux cas continuent à être détectés. Huit personnes sur six cent quarante cinq prélèvements ont été confirmées positives au coronavirus, selon le bilan du 5 juillet. Cinq cas ont été détectés dans la région d’Anala­manga, et le reste à Itasy, à Ihorombe et à Vakinanka­ratra. Le nombre exact des personnes en traitement n’est pas précisé dans le bilan épidémiologique.