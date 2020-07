Toliara – Le service des domaines s’embrase

En feu. Une colonne de fumée noire se dégageant du service des domaines et topographies de Toliara, à côté d’une banque, a alerté l’entourage et les badauds, hier peu avant midi. Sur le moment, ils ont appelé les sapeurs-pompiers à intervenir. A 11h30, l’incendie a été sur le point de se propager quand les secouristes ont débarqué avec leurs fourgons pompe-tonnes. Son départ a été constaté dans une pièce occupée par le gardien, selon les informations communiquées par la commune urbaine locale. Un court-circuit a été à l’origine du brasier. « Les soldats du feu sont arrivés à temps. L’embrasement a été maîtrisé et n’a pas fait d’importants dégâts. Les bureaux n’ont pas été touchés », rapporte la même source.

Le courant a dû être coupé directement au niveau du disjoncteur dès que les pompiers se sont mis à asperger la base des flammes. « C’est surtout un réflexe, lorsqu’il s’agit d’un incendie électrique, pour que notre opération ne se retourne contre nous », explique un membre de l’équipe de secours à notre correspondant de la ville du soleil.

Après le déblayage, le nettoyage s’est avéré nécessaire pour la chambre du gardien qui était noire de suie et sentait le brûlé.