Secteur minier – L’université se dote d’un laboratoire de gemmologie

Opérationnalisation. C’est l’objectif que se fixe le ministère des Mines et des Ressources Stratégique en améliorant les infrastructures du laboratoire de gemmologie et de lapidairerie, au campus d’Ambohitsaina. « Outre la formation de ceux qui sont intéressés à la filière gemme et lapidairerie, il peut également accomplir une prestation de service. Dans sa vision, l’Etat a pour but de transformer les produits miniers avant leur commercialisation et exportation, afin de mieux les valoriser et d’en augmenter la valeur commerciale » explique Fidinaivo Ravokatra ministre des Mines et des ressources stratégiques.

Par la même occasion, ce responsable d’annoncer le projet de création d’un atelier communautaire de lapidairerie à Antsirabe dans le cadre de la Loi des Finances rectificatives 2020. « Cette initiative permettra de professionnaliser les artisans » rajoute le ministre. Une partie des ­matériels et ­des ­travaux de construction et d’équipement de ce nouveau laboratoire est le fruit des ressources propres internes de l’Institut des Mines, de Géologie et du Pétrole.