TRIPLE MEUTRE À FIANARANTSOA -Quarante-six villageois jetés en prison

Rebondissement sur l’affaire du triple lynchage à mort à Lalazana Fianaran­tsoa dans la soirée du 27 mai. Au terme du passage au parquet des cent-huit villageois incriminés dans cette affaire, quarante-six ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Fianarantsoa tandis que soixante-deux autres ont bénéficié d’une mise en liberté provisoire. Le passage au parquet près tribunal de première instance à Fianarantsoa s’est déroulée pendant toute la journée d’avant-hier. Des mineurs figurent parmi les personnes ayant été présentées devant le tribunal mais ils ont néanmoins tous échappé à la prison. Les enquêtes ont été diligentées par la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Fianarantsoa, la section des recherches criminelles auprès de la province ainsi que la police nationale.

Colère

Une arrestation massive suivie d’incarcération s’en était suivi lorsque trois des six occupants d’un tout terrain de marque Hyundai Terracan ont été tués par une foule furieuse. Quarante-huit heures, après un semblant d’accalmie, des suspects se sont faits cueillir dans les villages environnants. Restés dans leurs villages respectifs, ils ont été pris par surprise après le lundi de Pentecôte. Un peloton mixte a été dépêché sur place par l’État-major mixte opérationnel de la région Haute-Matsiatra. Le drame est survenu la veille de Pentecôte vers 20heures lorsque des rumeurs de vol d’enfants se sont répandues. Ayant décidé de surveiller les lieux, des villageois ayant les nerfs à fleur de peau ont immobilisé la Hyundai Terracan des six hommes, venus dans leur localité. Les occupants ont expliqué qu’ils étaient venus à Lalazana pour prospecter des pierres pour le commerce mais la situation a toutefois mal tourné. Trois personnes dont le chauffeur du 4X4 ont été battues à mort, un quatrième a été grièvement blessé et les deux derniers indemnes.