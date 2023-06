TENNIS-BILLIE JEAN KING CUP – Deuxième victoire pour Madagascar

Rien qu’un jeu pour le Lesotho. L’équipe nationale malgache qui joue actuellement la Billie Jean King Cup à Kigali au Rwanda, du 5 au 10 juin, avance lentement mais sûrement dans sa quête pour la montée en groupe III zone Afrique. Madagascar, par l’intermédiaire de ses quatre jeunes raquettes Mialy Ranaivo, Narindra Corrine Ranaivo, Harena Voavian­draina et Andraina Mitia Voavy, a marché sur l’eau en étrillant le Lesotho par 3-0. La Malgache Narindra Corrine Ranaivo a ouvert les hostilités contre la Lesothane Manyama Maisa. La représentante de la Grande ile n’a laissé aucune miette à son adversaire en s’imposant en 2 sets( 6/0 6/0). Harena Voaviandraina, très expéditive, a été la deuxième raquette malgache qui a affronté la jeune Lesothane Khabele Kamohelo. Elle a surclassé en 2 sets (6/1 6/0) son adversaire du jour qui n’a gagné qu’u seul jeu durant la rencontre. Harena Voaviandraina a commis trois fautes directes contre 15 par rapport à son adversaire. Son point fort a été la réussite à 70% de ses premiers services (33/47). Au match de double, le duo Mialy Ranaivo- Andraina Mitia Voavy s’est imposé en 2 sets (6/0 6/0) face à Keke­letso Moseme et Senatla Seapei.

Le duo malgache a réalisé 5 aces et une double faute contre 0 ace, 5 doubles fautes pour les deux Leso­thanes. Le premier service gagnant de Madagascar a été de 94% soit 17/18. « J’ai confiance en mon équipe. Nous avons des joueuses très solides dans l’ensemble. La dynamique au sein de l’équipe est super positive et solidaire. Je pense que nous avons un énorme avantage avec notre jeu en double sur les autres équipes. Ce qui peut être notre chance dans ce tournoi. Et bien sûr, je suis contente de concourir pour Madagascar. On va tout donner sur le court », confie Mialy Ranaivo. Dina Razafimahatratra, consultant technique de la FMT, a donné son point de vue: « Après la première précieuse victoire (2/1) devant le Cameroun et une deuxième contre le Lesotho (3/0), Madagascar qui évolue dans la poule B s’affiche comme un sérieux prétendant à la qualification en groupe III pour 2024. La RD Congo et le Sénégal sont prévenus. On en est encore loin, mais pour l’instant, toute l’équipe est mobilisée pour aller chercher une troisième devant le Sénégal. » Madagascar affronte ce jour le Sénégal.