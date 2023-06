RECTIFICATIF – Le professeur victime d’un accident soigné à l’hôpital

Grave erreur dans l’article paru hier à la page 11 intitulé « Ivato – un professeur meurt dans un accident de la route». Selon sa famille, le professeur est soigné à l’hôpital.

Non, le professeur n’est pas mort. Contrairement à ce qui a été rapporté hier dans un article relatif à un accident de la route sur la rocade Tsarasaotra, le professeur, un des passagers de l’une des voitures, n’est pas mort. Il est sous soins à l’hôpital. Nous avons été induits en erreur par le rapport officiel de la gendarmerie dont voici un extrait : « Accident mortel de la circulation routière sur la rocade Tsarasaotra au PK8+500… Dégât corporel: -1 mort à l’arrivée au Cenhosoa, décédé en cours d’évacuation… Le défunt a été remis à sa famille après régularisation de ses paperasses dans ce même hôpital». On a donc misé sur la bonne foi de ce rapport mais il est vrai que l’information aurait dû être recoupée. Loin de nous donc l’idée de souhaiter du mal à ce grand professeur et nous comprenons parfaitement la douleur de la famille face à ce drame et cette information erronée.

Nous présentons toutes nos excuses à ses proches, son épouse et ses enfants en particulier. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement dans cette rude épreuve. L’accident a eu lieu avant-hier sur la voie reliant Tsarasaotra à Ivato. Le professeur se trouvait à bord de sa voiture conduite par son chauffeur en direction d’Ivato. Un autre véhicule venant en sens inverse l’a violemment percuté. Les deux voitures se sont retrouvées dans un canal devant les buildings « Trano mora ». Le professeur a été évacué au Cenhosoa où il est sous soins. Nous assumons notre responsabilité dans cette bévue et réitèrons toutes nos excuses à la famille du professeur.