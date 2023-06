PROJET FORESTS FOR FUTURE – Quatre millions d’euros pour restaurer les forêts

Dans le cadre du projet de restauration des terres endommagées, le projet Forests for future (F4F) est initié par la coopération allemande GIZ. Philippe Bamigbade, le premier coordonnateur technique en charge de ce projet, a annoncé l’octroi d’une enveloppe de quatre millions d’euros pour Madagascar, y compris la région Boeny, sur les 129 millions d’euros prévus dans le monde entier. Il l’a affirmé lund, lors de sa visite au gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andrianto­manga, au bloc administratif à Ampisikina. « Le projet F4F permet de restaurer les terres endommagées pour qu’elles soient fertiles et couvertes d’arbres, et établira une bonne gestion forestière. L’objectif est de sauver et d’accompagner les pays qui possèdent une vision de restauration de la forêt. Il rejoint la vision du Président, Madagascar couverte de forêt. Il ne s’agit pas seulement de planter des arbres, mais d’impliquer les gens en tant que participants à part entière. Et d’assurer leurs moyens de subsistance grâce à des revenus durables et pour pouvoir atténuer l’impact du changement climatique », explique Philippe Bamigbade.

Produire de la qualité

La délégation d’aide humanitaire de la coopération allemande a déjà été dans les régions Diana et Analamanga. La mise en œuvre et l’installation du projet démarrera dans la région Boeny. « Les habitants de la région de Boeny sont constitués de jeunes, ils sont aussi à la recherche de travail. Nous avons commencé à parler et à discuter avec eux au niveau de la région. L’avenir de Boeny est à la campagne avec ces jeunes à travers l’exode urbain. Nous souhaitons que les jeunes soient inclus dans la conception de ce projet F4F. Nous pouvons préparer des terres pour eux et les produits seront exportés à Mayotte. La région est prête à aider dans la réalisation du projet car on prépare les jeunes à produire de la qualité tout en respectant l’environnement », souligne le gouverneur. Philippe Bamigbade a assuré que la mise en œuvre de la proposition du gouverneur pourrait être envisagée. Le projet F4F impliquera des femmes jusqu’à 50% et des jeunes jusqu’à 20%.