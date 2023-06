Madagascar Airlines revient à Maurice

La compagnie nationale malgache annonce la reprise de la desserte de cette île sœur de l’océan Indien partir du 29 octobre 2023. Elle prévoit deux vols hebdomadaires tous les vendredis et dimanches. Un tarif promotionnel de 357 euros est en vigueur pour cette reprise de cette destination. L’île Maurice constitue un potentiel à développer pour Madagascar Airlines pour accompagner son redressement. Le développement de la liaison aérienne entre les deux pays est un facteur déterminant pour la relation économique entre les deux pays. q Renforcement de capacité Des femmes maires de soixante-et-une communes sont en formation depuis hier, jusqu’à demain. Une formation organisée par l’Institut national de la décentralisation et du développement (INDDL), et qui se tient au Cénacle Amparibe. Cette formation abordera les aspects pratiques et les difficultés rencontrées par les communes dans la mise en œuvre de leurs compétences dans le domaine de la fiscalité locale, de la gestion administrative et la gestion de personnel, ainsi que le budget programme, selon le communiqué de presse de l’événement q Les cartes Fanilo refusées. Depuis quelques jours, plusieurs stations services de la capitale refusent les cartes Fanilo. Il s’agit de cartes à carburant de l’administration publique. L’accumulation d’arriérés non payés serait la raison de cette panne sèche qu’encourent les véhicules de l’administration publique, tributaires des cartes Fanilo.