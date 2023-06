JEUX CORPORATIFS – GAS’M’SOMA – IOGA, AFFIX et Honda sacrés en sports collectifs

La première édition des jeux corporatifs «Gas’m’soma» s’est tenue ce weekend au complexe sportif d’Ankatso. IOGA s’offre le trophée en foot à 7 en battant en finale la deuxième équipe de SFOI. La coupe du basketball mixte est revenue à AFFIX, vainqueur de l’OSTIE en duel final. Et Honda Corporation est sacré championne en volleyball mixte en s’imposant face à Madagascar Airlines. En tennis de table, Franck Andrianiaina du NSC s’installe sur la plus haute marche chez les hommes et Harisoa Maria Rakotobe chez les dames. Les vice-champion et vice-championne sont respectivement Franck Rakotoarimanana et Nirina de l’OSTIE. Quant aux résultats des autres sports individuels, Elysé Rahary de Madagascar Airlines remporte le trophée du tennis chez les messieurs en écartant Andriamparany Ratsimbazafy de Madagascar Airlines, et Claudine Rasoa­naivo de la Primature chez les dames. Cette dernière a défait en finale Ando Rakoto­vao de Madagascar Airlines. Et en pétanque, l’équipe triplette SFOI composée de Lanja Ranaivoarisoa, Hery Rakotoa­risoa et Herizo Rafenomanan­tsoa, bat la formation de l’UNIBISC constituée par Raharinandrasana, Herman Rakotomandimby et Dinah Andriarimanana. L’évènement Gas’m’soma s’étendra désormais dans les autres régions après cette édition inaugurale.