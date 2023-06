FÊTE NATIONALE – Sept comités pour organiser les festivités

Le soixante-troisième anniversaire de l’Indépen­dance recouvrée ne passera pas inaperçu à Mahajanga cette année. La population sera en liesse et les activités de célébration devront satisfaire et répondre au plaisir de tout le monde. Telle a été la déclaration du gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, lors de la réunion de préparation de la fête de l’Indé­pendance, lundi, dans la salle de réunion de l’hôtel de ville. Sept comités seront créés pour organiser et préparer les différentes festivités. Le calendrier et les lieux des événements sportifs et culturels seront bientôt publiés. Des nouveautés devront être apportées aux manifestations qui illustreront le mois de célébration, du 2 juin jusqu’au 2 juillet. Le préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelo­mahay, pour sa part, a exigé une célébration sans accidents. « Des courses de posy ou de motos, et de bajajs devront être incluses dans les compétitions. Elles sont populaires à Mahajanga. Les citoyens sont invités à hisser le drapeau national dans chaque foyer », exhorte le gouverneur. Lundi, la levée du drapeau devant l’hôtel de ville a inauguré la célébration. Tous les membres et premiers responsables des collectivités techniques décentralisées et des services techniques déconcentrés ainsi que les forces de l’ordre étaient présents. La présidente de la délégation spéciale de la commune urbaine de Mahajanga, Tonganirina Zafiarinefo Velomary et son équipe étaient aussi présentes. Cette année, le thème de la célébration dans tout Madagascar est axé sur « Malagasy miray hina, malagasy mandroso ».