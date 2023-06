ENSEIGNEMENT – BEPC blanc pour cinq mille candidats

Une grande première dans la circonscription scolaire (Cisco) de Mahajanga I. Les plus de ,cinq mille candidats à l‘examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) issus des écoles publiques et privées passent un examen blanc pendant quatre jours, depuis lundi jusqu’à jeudi. Ils sont répartis dans cinq centres d’examen. Auparavant, le BEPC blanc était organisé pour les seuls élèves établissements publics (collèges d’enseignement général). Selon le chef de la Cisco de Mahajanga I, Jocelyn Elison, « l’objectif de cet examen blanc est de mettre tout le monde- candidats, surveillants, correcteurs, parents- dans les conditions réelles d’examen ». Les élèves auront à suivre l’organisation et l’horaire des épreuves comme durant l’examen officiel. C’est ainsi qu’ils ont commencé par la matière Malagasy lundi. Les correcteurs, de leur côté, sont aussi soumis aux analyses des épreuves et à la manipulation des copies d’examen. Et ceci, pour éviter des erreurs durant l’examen réel. Quant aux parents, ils sont aussi testés dans la préparation de l’alimentation saine recommandée pour leurs enfants et dans l’achat des différentes fournitures nécessaires à ces derniers pour passer dans la sérénité les épreuves. « La préparation des fournitures ne se fait pas seulement au début de l’année scolaire, mais pendant toute l’année et durant l’examen », insiste le chef de la Cisco. Le nombre exact des candidats à l’examen du CEPE dans la Cisco de Mahajanga I est déterminé. Ils seront cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze postulants à subir les épreuves dans dix centres d’examen pour cette session. Plus de sept cent soixante-dix enseignants composent le jury. Cent vingt-neuf salles accueilleront les candidats.