ÉDUCATION – La France appuie le lycée Raombana à Anosy Avaratra

Un lycée public devient un modèle pour les établissements scolaires publics. Il s’agit du lycée Raombana à Anosy Avaratra. Ses résultats scolaires seraient toujours au-dessus de la moyenne nationale pour le baccalauréat. Ce lycée dispose d’infrastructures, et ses élèves ainsi que son personnel enseignant bénéficient de renforcement de capacité grâce à l’implantation d’une bibliothèque au sein de l’établissement, grâce à l’aide de lsa France, à travers des associations et des organisations non gouvernementales (ONG) françaises. Il privilégie, en outre, les classes vertes avec son jardin potager, la protection de l’environnement et les reboisements. Ses élèves bénéficient d’un apport nutritionnel, avec la distribution de lait de soja. L’ambassadeur de France, Arnaud Guillois n’a pas manqué de féliciter les enseignants, les élèves et les partenaires ainsi que le proviseur pour le bel exemple que donne ce lycée. « Cette visite m’a fait une meilleure impression, c’est vraiment les meilleures de ce que Madagascar peut collectivement produire : des gens mobilisés, généreux, une équipe pédagogique inventive et des élèves exceptionnels avec l’appui du ministère de l’éducation nationale. Ici se joue l’avenir de Madagascar, aussi bien dans les cours que dans les activités périscolaires », a-t-il annoncé, après la visite du lycée qu’il a effectuée avec le maire d’Anosy Avaratra, les membres du Conseil d’établissement et la conseillère technique de la ministre de l’Education Nationale, Velotrasina Ludonie. Il a promis d’étudier attentivement les doléances du staff dirigeant du lycée en continuant les aides octroyées par la France sous une nouvelle forme.