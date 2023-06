COUPURES DE COURANT RÉCURRENTES – Ruée vers les alternatifs à l’électricité de la Jirama

Des usagers n’ont plus confiance au service de la Jirama. Ils investissent dans d’autres dispositifs de production électrique.

Les ventes des dispositifs de production électrique, comme les groupes électrogènes, les panneaux solaires, les batteries, ou encore les lampes chargeables, vont bon train. Des particuliers et des professionnels se ruent vers des solutions de remplacement de l’électricité fournie par la Jirama. Les coupures récurrentes du courant les pénalisent. « Je cherche un groupe électrogène qui peut supporter des postes à souder. Ma petite société ne tourne presque plus, avec ces longues coupures de courant. Alors que nos charges ne diminuent pas », lance Mika Rakotoarisoa, un soudeur, hier. Evelyne, une coiffeuse, cherche, également, un groupe électrogène ou un panneau solaire qui est adapté à ses appareils. « Un groupe électrogène de combien de KVA ou un panneau solaire de quelle puissance est adapté à deux fers à lisser, à trois sèche-cheveux et à une bouilloire ?», demande-t-elle à des vendeurs en ligne de groupes électrogènes et de panneaux solaires. Des magasins profitent du délestage pour augmenter leur vente. « Marre de la coupure d’électricité ? Achetez un groupe électrogène ». « Au revoir délestage ! Nous avons des solutions pour vous », tentent de convaincre leurs commerciaux.

Se défaire de la Jirama

Et leur coup de publicité fonctionne. Ils confirment la hausse de la demande de leurs appareils. « Nous enregistrons une dizaine de demandes par jour, en ce moment. La plupart de nos clients sont des particuliers, vu que les puissances de nos groupes électrogènes sont assez limitées pour les besoins des professionnels », lance une commerciale d’une entreprise de vente de groupes électrogènes à Analakely. Les usagers n’ont pas trop le choix. L’installation d’un kit solaire coûte cher. Il faudrait investir dans les 10 millions d’ariary pour l’installation d’un panneau solaire très performant, qui peut supporter tous les appareils électroménagers. Avec un kit solaire de 3 millions d’ariary, par exemple, Solomamy témoigne qu’il n’est pas satisfait. « La nuit, il n’y a que les lampes qui fonctionnent », lance-t-il. Bena, un habitant d’Ampangabe Ambohitrimanjaka, qui a déjà installé des plaques solaires sur son toit, et qui vient d’ajouter une autre plaque. « Avec l’arrivée de la saison hivernale, leur puissance diminue », indique-t-il, pour justifier son achat. Beaucoup ne croient plus au retour à la normale de l’approvisionnement en électricité. Ils préfèrent chercher d’autres alternatives, en cas de panne électrique. D’autres cherchent à se défaire complètement de la Jirama.