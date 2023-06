CONCOURS EPOP 2023 – Dix Malgaches nominés pour leurs talents exceptionnels

Dans le cadre du projet E-Participatory Observers Projects (EPOP), la cinquième édition du concours vidéo courte intitulé « Fais voir ce qu’ils ressentent », a récemment annoncé les cinquante nominés. Les dix parmi ces cinquante sont tous des jeunes malgaches talentueux. Les résultats ont été dévoilés sur la page Facebook d’EPOP la semaine dernière. « Nous avons reçu un total de 283 vidéos admissibles provenant de 265 participants respectant les critères d’éligibilité. Certains d’entre eux ont soumis de un à trois vidéos. Les participants ont un âge compris entre 16 et 70 ans. trente six pays sont représentés dans ce concours, avec pas moins de soixante six langues et dialectes. À noter que quarente six des vidéos reçues proviennent de Madagascar. Ce qui représente 16 % des candidatures, plaçant ainsi la Grande Île en tête des pays ayant soumis le plus de vidéos » a déclaré Marie-Eve Migueres, l’organisatrice du concours lors de l’annonce. L’EPOP s’engage activement dans la préservation de l’environnement en donnant la parole aux victimes des changements climatiques à travers des témoignages vidéo. Parmi les dix nominés, qui ont réussi à captiver l’attention des jurys avec leurs créations incroyables, figurent Bonhomme Elysée et Gyldas Ignace, déjà nominés lors de la précédente édition du concours EPOP+. De plus, Aristide, Bohr Hill, Davy, Kiady et Tianamahandry sont également nommés pour le grand prix. Les jurys ont également sélectionné trois jeunes réalisatrices malgaches, à savoir Nantenaina, Olivia et à nouveau Tianamahandry. « Nous ne devons pas crier victoire avant l’annonce officielle des résultats. Mais c’est une excellente nouvelle de voir un plus grand nombre de malgaches nominés cette année. Nous attendons avec impatience le dénouement final » a exprimé Bonhomme Elysée, nominé pour le grand prix d’EPOP+. Les heureux gagnants de ce concours de vidéos courtes seront annoncés d’ici le 3 juillet.