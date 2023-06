CONCERT – Gims mettra le feu au stade Barea

Un concert inédit. C’est ce que nous promet Price Event le 10 juin prochain au stade Barea de Mahamasina. La vedette de ce jour sera la star internationale Maître Gims.

Le show-man Maître Gims, avec ses musiciens, se produira au stade Barea de Mahamasina le samedi 10 juin. Ce concert de l’artiste originaire de la République Démocratique du Congo commencera à 18 heures mais l’ouverture des portes se fera à partir de 16 heures. « Le jour du spectacle, Gims chantera tout son répertoire, » selon Nirina­rivelo Baholy Nathalie, responsable de communication de Price Event, lors de la conférence de presse qui s’est tenue au campus Telma Andraharo, hier. Gims, l’artiste aux multiples facettes, à la fois auteur, compositeur, interprète et rappeur, promet un « concert historique, épique et exceptionnel ». Diverses animations sont prévues pour ce grand événement avec l’artiste international de 36 ans. Des animations DJ pour amplifier l’ambiance sur place. Pour la première partie, de jeunes stars locales telles que Ceasar, Nael et Missie Sayda participeront au spectacle. Ceasar, jeune artiste malgache, promet d’offrir « un concert unique et mémorable ainsi qu’une satisfaction totale au public de Mahamasina, le jour du spectacle ».

Expérience unique

« Nous sommes convaincus que ce sera une belle opportunité pour les artistes malgaches de partager la scène avec cette star internationale. Et nous voulons surtout offrir une expérience unique au public et aux fans de Maître Gims à Madagascar, » souligne Riantsoa Rabefitia, responsable relations publiques chez Telma Madagascar. « Seules les tribunes seront occupées par le public le jour du spectacle, pour éviter d’abîmer les pelouses du stade, » selon Nirinarivelo Baholy Nathalie, responsable de communication de Price Event. Maître Gims est un artiste qui touche particulièrement les jeunes mais sa musique est destinée à tout le monde. La star internationale viendra directement de Maurice pour se produire à Madagascar le samedi 10 juin, jour du spectacle. La billetterie pour le concert est disponible, qui varie de 25 000 à 600 000 ariary, mais les partenaires de l’événement proposent des réductions en offrant un billet pour l’achat d’un ticket.