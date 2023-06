BASKETBALL- COUPE DU MONDE – Les Ankoay affûtent leurs armes

Madagascar entre dans la dernière ligne droite de la préparation de la Coupe du monde par un entraînement biquotidien au petit palais du Palais des sports de Mahamasina.

Le tirage au sort du 15 mars, pour la Coupe du monde, qui se jouera du 24 juin au 2 juillet à Debrecen en Hongrie, mettra aux prises les Ankoay garçons U19 de Madagascar avec les basketteurs des États-Unis d’Amérique en ouverture des matchs pour Madagascar. En pleine préparation de cette joute mondiale, les protégés d’Aimé Randria, coach Mémé de l’équipe nationale garçon U19, intensifient leurs entraînements deux fois par jour, au petits palais du Palais des sports de Mahamasina jusqu’à leur départ. Onze joueurs sur les douze retenus pour faire le voyage à Debrecen sont déjà présents à Madagascar. Tels les joueurs locaux Emmanuel Yves Victorien Léon, Fabrizio Michael Heritiana, Rino Randimbiarivelo, Be Richard, Mariano Tovolalaina Sylvain, Jerry Pépin Rabibisoa, Laurent Thiantsoa O’Neal Tsihindiny, Mirando Levah Andriantsiferana et les expatriés M’Madi Mathias (France), Donovan Rakotona­nahary (USA), Lovasoa Ny Aina Andriantsa­rafara (USA). Seul Thesbon Sydney Raolompanantena (France) manque à ce dernier regroupement à Mada­gascar. À dix-sept jours de l’ouverture de la Coupe du monde, la préparation de l’équipe nationale entre dans la dernière ligne droite avant de s’envoler, ce 12 juin, vers la Serbie en vue de faire un stage avant que les choses sérieuses commencent en Hongrie.

Amélioration

Les entraînements portent d’abord sur les conditions physiques, cardio et respiration ; ensuite, sur les techniques et tactiques de jeu sur le terrain, l’attaque et la défense ; enfin, des séries de lancers francs que chaque joueur réussit à plus de 80% de leurs tirs. « Tous les joueurs présents sont prêts et le moral est au beau fixe. L’aide du ministère des Finances met l’équipe dans une bonne ambiance et la sérénité. Au niveau technique, nous avons constaté une nette amélioration, disons 50/50 », confie Aimé Randria. Concernant l’équipe type et les premiers rentrants, coach Mémé a donné son avis: « Nous avons eu notre idée en tête, mais nous ne sommes pas figés là-dessus. Il faut que tous les joueurs se mettent à la disposition de l’équipe à tout moment. En un mot, il faut que tout le monde soit prêt », conclut-il. Quant à Angelot Razafi­arivony, directeur technique national de la Fédération malgache de basketball, il a expliqué que « par rapport au dernier Afrobasket joué à Mada­gascar, au mois d’aout 2022, les joueurs sont prêts physiquement et mentalement. Aucune blessure à ce jour. Nous travaillons sur tous les plans possibles comme l’attaque, défense, le tir. Le niveau est au top ».