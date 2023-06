ASTRAMA – La médecine traditionnelle inséparable du quotidien malgache

« Les tradipraticiens utilisent la sagesse issue des traditions malgaches pour guérir les maladies », évoque Sitraka Rakotonanahary, un guérisseur traditionnel et membre de l’Association des Tradipraticiens Malagasy. L’ASTRAMA ou l’Asso­ciation des Tradipraticiens Malagasy s’est réunie hier au Kianjan’ny Kanto Mahamasina dans le cadre de la communication aux membres des lois régissant la médecine traditionnelle. La réunion a fait également l’objet de retrouvailles entre les membres venus des quatre coins de la Grande île et l’accueil de nouveaux adhérents. « La médecine traditionnelle tient une grande place dans la société malgache » selon Sitraka Rakotonanahary. Un Malgache, fier de ses origines et de ses traditions, connaît au moins une ou deux voire plusieurs plantes aux vertus thérapeutiques ou médicinales. La médecine traditionnelle est présente et appliqué sur tout le territoire malgache. Le ministère de la Santé publique et le ministère de la culture et de la communication ont honoré la réunion des membres de l’ASTRAMA par leur présence.