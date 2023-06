ADDUCTION D’EAU – L’USAID branche sept cent mille personnes

Les États-Unis, par l’intermédiaire de l’agence américaine pour le développement international (USAID), ont introduit un nouveau modèle de gestion de l’eau pour fournir des sources d’eau efficaces et fiables aux foyers de Madagascar. L’accès à l’eau potable améliorera la santé et le bien-être des citoyens les plus vulnérables du pays. Depuis 2017, le projet USAID Rural Access to New opportunities in water sanitation and hygiene , RANO WASH, a mis en place des systèmes public-privé innovants et ambitieux qui ont amélioré l’accès à des services d’eau de qualité pour les Malgaches vivant dans des centaines de petites villes et villages à travers Madagascar. Lors d’une cérémonie ayant eu lieu au Novotel, Anne N. Williams, directrice générale de l’USAID, s’est jointe au ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène, Fidiniavo Ravokatra, pour marquer l’achèvement de ce projet d’une valeur de 30 millions de dollars. Ils ont convenu que le modèle réussi de RANO WASH, qui exploite le secteur privé, pourrait être étendu afin de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de communes, tout en fournissant des recettes fiscales aux gouvernements locaux et en allégeant les charges administratives grâce à des contrats avec des entreprises privées de distribution d’eau. « Les partenariats de RANO WASH offrent la possibilité d’un accès universel à l’eau potable à Madagascar », a déclaré Anne N Williams lors son discours. Cela a des implications considérables pour le système de santé de Madagascar en termes de réduction du risque de maladies évitables et de malnutrition. Près de sept cent mille personnes dans 250 communes de sept régions ont bénéficié du programme RANO WASH, et ce chiffre devrait augmenter considérablement au fur et à mesure que d’autres communautés adopteront ce nouveau modèle de gestion efficace.

“Mpirahalahy mianala”

Dans le cadre du modèle RANO WASH, les experts en eau ayant participé au projet évaluent les coûts et les recettes des projets, perçoivent des redevances, installent des systèmes d’approvisionnement en eau à domicile ou dans des enceintes pour les abonnés et modernisent les installations sanitaires à des prix compétitifs. Les frais sont plus élevés, mais ils sont à la portée de la plupart des familles rurales, et l’investissement en vaut la peine ». Elle conclut, « une partie des revenus générés par les abonnements est reversée aux autorités locales sous forme d’impôts. Comme des « Mpirahalahy Mianala », les États-Unis sont aux côtés du peuple malgache pour aider à assurer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous, et à promouvoir une bonne hygiène. En 2021, le gouvernement américain a investi 86 millions de dollars dans le système de santé malgache, et le soutien de l’USAID au secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène se poursuivra et s’intensifiera dans les années à venir à travers d’autres nouveaux projets ».