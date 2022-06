Lundi de pentecôte – « Andravoahangy Fivavahana » en liesse

Trois ans après leur dernière sortie de 2018, les fidèles de la paroisse F JKM d’Andravoahangy Fivavahana ont renoué hier avec cette tradition festive.

En fait, depuis maintenant plus d’une décennie, la paroisse organise une sortie récréative à l’intention de ses fidèles, tous les lundis de Pentecôte. Une sortie qui est aussi une continuation de la communion de ces fidèles dans le cadre toujours de la célébration de Pentecôte.

Hier donc, c’est tout un beau monde de paroissiens (plusieurs centaines en tout cas) qui s’est retrouvé au Collège Paul Minault d’Androhibe. Petits et grands en ont eu chacun pour son compte, car la journée a été riche en activités et animations culturelles, sociales, sportives et distractives. Sans oublier également la bouffe où l’on a pu apprécier des plats en tous genres. Le tout dans le strict respect des mesures sanitaires (gestes barrières, caches-bouche, gel hydraulique…) conformément aux dernières instructions gouvernementales concernant la pandémie de coronavirus.