Football – CAN 2023 : Les Barea tenus en échec par les Palancas Negras

Madagascar se contente d’un match nul (1-1) contre l’Angola ce dimanche à Mahamasina. Il occupe la dernière place au classement à l’issue de la deuxième journée.

Début idéal. Les Barea de Madagascar ratent leur relance, tenus en échec, un match nul à l’issue de leur rencontre face aux Palancas Negras ce dimanche au stade Barea à Mahamasina. Ce match compte pour la deuxième journée des qualifications à la Coupe d’Afri­que des nations 2023. Les hommes de Nicolas Dupuis ont imposé un jeu très rythmé dès l’entame du match. Les tirs de loin s’enchainent dont la tentative de l’attaquant de Fosa Juniors FC, Njiva Rakotoharimalala (9e ), déviée par le portier Hugo Miguel, puis la frappe de Loïc Lapous­sin du côté gauche qui a frôlé le deuxième poteau (22e ).

L’une des occasions nettes a été la passe servie par Voavy Paulin, enchainée par la tête de Njiva, et repoussée par le gardien des Antilopes Noires puis frappée en force par le milieu de LA Galaxy, Rayan Raveloson, mais la balle s’est envolée au dessus de la barre transversale (24e ). Voavy Paulin a pu, par la suite, éliminer deux défenseurs sur le flanc droit et a centré pour le joueur du Mans, Julio Donisa, déjà bien entouré des deux défenseurs angolais et n’a pas pu sauter pour envoyer la balle par la tête dans la cage angolaise (33e ).

La bande à Ibrahim Amada, capitaine malgache, ouvre la marque en jouant rapidement une balle à terre, après l’arrêt de jeu à cause de la blessure au visage d’un défenseur angolais, percuté par le ballon. Njiva a surpris le gardien angolais grâce à la passe rapide venant du milieu gauche du RU Saint Gilloise Loïc Lapoussin (36e ). Le public de Mahamasina venu nombreux ainsi que ceux qui ont suivi en direct le match à la télévision croyaient que la course est relancée pour Madagascar. *

Sept minutes plus tard, les Antilopes Noires renversent la tendance en égalisant le score à un partout. Echappé sur le flan gauche, le milieu angolais, Alfredo Kulembe Ribeiro sert Jacinto Muondo Da la placé devant le deuxième poteau. Ce dernier n’a fait que pousser la balle au fond du filet (43e). «Ce score de 1-1 … nous laisse dans la course après deux matches. Les joueurs ont bien joué, avec un très bon mental … mais manquent d’expériences internationales. On n’a pas eu assez de temps de jeu pour la préparation … On a souffert en deuxième période » explique le sélectionneur Nicolas Dupuis en conférence de presse après match.

Égalisation amère

Comme lors du premier match contre le Ghana, le portier de l’Elgeco Plus a fait encore plus preuve de meilleure performance en arrêtant plus d’une dizaine de tirs cadrés angolais dont ceux d’Azevedo Da Costa qui évolue en Espagne (Valencia) et Jacinto Muondo Dala (Al Wakrah Qatar), à plusieurs reprises. Les deux camps se séparent avec ce score de parité de un partout à la pause. Les Angolais prennent le dessus au retour des vestiaires, ils dominent sur tous les fronts.

Le coach Dupuis a décidé de renforcer l’attaque et remplacer Voavy Paulin et Njiva (61e ) et faire entrer le Réunion­- nais Fabrice Rakotondraibe de la JS Sainte Rosienne et Arnaud Randrianantenaina du club égyptien, El Gouna. Le technicien français a aussi aligné Tsilavina Fanomezan­tsoa « Drogba », l’attaquant de Fosa Juniors à la place du défenseur latéral droit luxembourgeois, Sylvio Ouassiero (CS Fola Esch) (71e ), mais aucun résultat jusqu’au coup de sifflet final car les milieux n’arrivaient pas à les alimenter.

Quand au résultat de l’autre match, le Ghana a également été tenu en échec à l’extérieur par le Centrafrique (1-1). « On manque de repère car on n’a pu faire que trois séances d’entrainement ensemble. Ainsi l’automatisme n’était pas au rendez-vous » évoque le capitaine Ibrahim. Au classement provisoire, le Ghana et l’Angola restent en tête avec 4 points, alors le Centra­- frique et Madagascar se trouvent en bas du tableau avec un point chacun. Les prochains matches seront Mada­gascar, la double confrontation en aller et retour face aux Centrafricains. Ces rencontres comptent pour les troisième et quatrième journées et sont programmées entre le 19 et 27 septembre.