Calendrier scolaire 2022-2023 – Les heures de cours augmentent

Le directeur de l’Office national des écoles privées (Onep), Marcellin Tsarasidy, demande aux écoles privées de ne pas trop se précipiter dans l’achèvement du programme scolaire. Les heures de cours pour la prochaine année scolaire ont été augmentées. « La norme de 900 heures de cours est respectée pour la prochaine année scolaire. Nous avons même 70 heures de plus, en préparation à d’éventuels arrêts de cours à cause d’une épidémie ou d’une catastrophe naturelle.», explique-t-il. Pour ce technicien du ministère de l’Éducation nationale, imposer aux élèves un rythme trop accéléré est anti-pédagogique. « Il y a des établissements qui terminent leur programme scolaire dès le mois de février. Puis, du mois de février jusqu’à la fin de l’année scolaire, ils ne font que des révisions. C’est anti-pédagogique. », souligne-t-il.

L’année scolaire 2022-2023 commence le 5 septembre 2022 et se termine le 23 juin 2023. Ce calendrier scolaire de dix mois se répartit en cinq bimestres séparés par des vacances e t des pauses. Marcellin Tsarasidy précise. « Tous les établissements scolaires qui appliquent le système éducatif malgache doivent respecter ce calendrier. Il n’y aura plus des dates de rentrée différentes pour les écoles privées et pour les écoles publiques. Les écoles qui souhaitent avoir une autre date d’entrée doivent déposer une demande auprès du ministère ».