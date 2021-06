Velirano – Andry Rajoelina met le turbo

Le camp présidentiel est en ordre de bataille politique. Les réalisations des engagements de campagne électorale de Andry Rajoelina sont les principales munitions mises en avant.

Aujour­d’hui, il n’est plus question de propagande, mais de travail fait. Ce sont les mots de Andry Rajoelina, président de la République, dans son discours d’inauguration du nouveau stade de Mahitsy, hier.

La cérémonie d’hier, à Mahitsy clôt une semaine durant laquelle le chef de l’État a enchaîné les inaugurations et lancement de projets d’infrastructure figurant dans liste de ses Velirano. Comme à Mahajanga, mercredi, le camp présidentiel a profité de l’occasion pour rendre la politesse à ses détracteurs. Il soutient que contrairement aux critiques, le locataire d’Iavoloha s’applique à concrétiser ses engagements de campagne. «

Je me rappelle de ma campagne électorale sur ce lieu. Devant les jeunes qui ont été présents, j’ai pris l’engagement d’en faire un stade aux normes. Le voici, le nouveau stade de Mahitsy est terminé », a déclaré le président Rajoelina. Il ajoute que ce stade est, également, à l’image de son Velirano selon lequel « plus aucun district ne sera oublié ». Que, la raison de la construction des stade Manara­-penitra dans les différentes localités « est de décentraliser les infrastructures modernes ».

S’agissant toujours des engagements présidentiels, le communiqué de presse de la présidence de la République présente la réalisation du stade de Mahitsy comme « le velirano numéro 13, celui de faire du sport une source de fierté nationale ».

Ordre de bataille

Avec l’accalmie de la situation sanitaire, les tenants du pouvoir semblent basculer en mode combat politique. L’ordre de bataille, qui à s’en tenir aux déclarations de ces derniers jours, consiste à répliquer aux différents tirs à boulets rouges contre le pouvoir et le chef de l’État, en mettant en avant les Velirano concrétisés. Roberto Tinoka, ministre de la Jeu­nesse et des sports, a souligné que trente-trois stades respectant les normes internationales sont en cours de finition. Il ajoute que la construction de trente-et-un au­tres stades Manarapenitara démarrera cette année.

« Il n’est plus question de pose de première pierre. Il ne s’agit plus d’une maquette. C’est du travail en cours, du travail fait », soutient le ministre Tinoka. Ce mode combat politique a été activé durant la tournée présidentielle dans la région de Boeny, notamment, à Maha­janga, mercredi. « Nous ne nous laisserons pas abattre par les critiques. Nous continuons à avancer. Nous avançons dans notre mission de développer le pays », a alors déclaré le président de la République.

À Mahajanga, les discours sonnaient, du reste, comme une riposte aux offensives du camp de l’opposition conduite par Marc Ravalomanana, président national du parti Tiako i Madagasikara. L’ancien président de la République surfe sur la vague de l’inflation pour se présenter comme l’homme de la situation. En enchaînant les descentes dans les marchés, il affirme avoir des solutions. « Ce que nous avons fait en deux ans et demi, certains ne sont pas parvenus à le faire en sept ou dix ans », a asséné Andry Rajoe­lina, à Mahajanga.

À Mahajanga, toujours, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la culture a été particulièrement acerbe dans sa contre offensive politique. « Ce n’est pas une personne qui a été au pouvoir durant plusieurs années et qui n’a rien fait a part s’accaparer les terres des uns et détruire les entreprises des autres, qui va dire, aujourd’hui, qu’il a des solutions », a-t-elle décoché.

À Mahitsy, hier, Hery Rasoamaromaka, gouverneur de la région Anala­manga, a mis l’accent sur le rôle des élus et des responsables nommés dans la concrétisation des engagements présidentiels. Il soutient alors, que « il est de notre devoir de travailler pour la population, tant que nous sommes encore au pouvoir. À nous de suivre le rythme du Président, de concrétiser ses Velirano. Ceux qui ne parviennent pas à suivre la cadence doivent être mis sur la touche. Ne faisons pas comme certains qui affirment avoir des solutions uniquement lorsqu’ils ne sont plus au pouvoir ».