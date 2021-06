Tombeaux vandalisés à Anakao – Plus de sept cent zébus à payer par les auteurs

Sept cent-quatre-vingt-douze zébus devraient être payés aux familles propriétaires de tombeaux vandalisés au mois de mars dernier dans la commune rurale d’Anakao, district de Toliara II. Mais ce verdict du pacte communautaire Dinabe aura du mal à être appliqué par les auteurs. « Non seulement ils sont actuellement en prison, mais même le nombre total de zébus dans toute la commune d’Anakao n’atteint pas ce nombre » explique Gaston, maire de la commune rurale d’Anakao. Les articles du Dinabe soulignent que pour une dépouille dont les os ou bijoux ont été volés, le voleur, s’il est attrapé, doit payer trente-trois zébus en compensation aux familles. Vingt-quatre dépouilles ont fait l’objet de vol de crâne, d’yeux, d’os ou de bijoux essentiellement en argent. D’où les sept-cent-quatre-vingt-douze zébus à payer.

Quatre auteurs ont été appréhendés et non pas leur cerveau. Les auteurs se sont engagés à payer leurs dettes selon une échéance convenue avec les familles. Toujours est-il que l’opinion tulearoise apporte des critiques sur ce nombre exorbitant de zébus à payer par rapport aux délits des quatre auteurs. Le district de Toliara II entame une révision de lutte contre l’insécurté en revoyant les verdicts du Dinabe non exécutés. Mais le fond, le contexte et les sanctions compris dans ce pacte sont à revoir. Allant de la place de la présomption d’innocence à la nature des sanctions.