Restauration des écosystèmes – La « forêt tropicale » de la mer à considérer

Trop focalisés sur les forêts terrestres. « Des efforts sont menés pour restaurer l’écosystème mais ils restent concentrés sur les forêts et les mangroves. La restauration du récif corallien et herbier marins en tant que forêt tropicale de la mer manque un peu de mobilisation d’opinion » estime un chercheur à l’Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de Toliara. Le récif corallien constitue pourtant un garant de l’équilibre écologique.

« C’est une zone de reproduction, de croissance et d’alimentation de nombreuses espèces. C’est le berceau de la biodiversité marine et il constitue surtout un pilier des activités des petits pêcheurs en raison des ressources récifales telles que les poissons, holothuries, langoustes et poulpes » poursuit l’étudiant chercheur. Le récif est un brise lame naturel qui assure la protection des côtes contre le déferlement des vagues, ce qui évite ainsi l’érosion littorale.

La journée mondiale de l’Environnement a été marquée vendredi dernier à Sakaraha pour la région Atsimo Andrefana. L’événement a été axé sur la restauration de l’écosystème des forêts terrestres et des mangroves. Des jeunes plants avaient été mis en terre à la station forestière de Sakaraha au mois de janvier dernier dans le cadre du lancement de la campagne de reboisement. Leur développement a été suivi de près par l’équipe de la direction régionale de l’Environnement et du développement durable (DREDD). 80% des plantations sont indiquées comme réussies.