Ramassage d’ordures – La commune d’Ivato doté de matériel d’assainissement

Les ordures s’entassent dans certains bacs à ordures à Ivato. Les ordures ne sont ramassées que deux fois par semaine. La commune fait face à des problèmes de logistique. Les deux camions de la commune sont vétustes et tombent, souvent, en panne. Cette fréquence du ramassage d’ordures devrait augmenter, désormais. Le président de la République Andry Rajoelina vient de doter la commune d’Ivato, d’un camion benne et de sept bacs à ordures, pour améliorer l’assainissement de la commune. « Moi et Penjy Randrianarisoa, maire de la commune rurale d’Ivato, n’avons pas la même couleur politique. Mais pour les efforts qu’il entreprend pour développer la commune, il mérite d’être soutenu», a déclaré le président de la République, Andry Rajoelina, dans le cadre de la dotation, qui s’est tenu à Ivato, hier. Andry Rajoelina a énoncé que le développement ne doit pas dépendre des couleurs politiques. « L’unité, la solidarité et la coopération de tous sont toujours nécessaires pour atteindre notre objectif qui est de développer Madagascar », enchaîne Andry Rajoelina.