Meurtre de Danil Radjan – Les accusés maintenus en prison

Revirement de situation pour les personnes impliquées dans le meurtre du ressortissant français d’origine indienne Danil Radjan. Alors que l’acquittement au bénéfice du doute des quatre individus incriminés a été prononcé à l’issue du procès qui s’est tenu mercredi à la Cour Criminelle Ordinaire (CCO) mercredi provoquant un tollé, le ministre de la Justice a ordonné un pourvoi en cassation dans une déclaration à la presse.

« Le ministère de la Justice représente l’État et nous avons relevé que des enquêtes encore plus approfondies s’avèrent nécessaires bien que ce verdict ait déjà été rendu. De ce fait, les prévenus encore incarcérés ne peuvent encore être libérés », a indiqué Johnny Richard Andriamahefarivo, ministre de la Justice.

Identifié comme étant le commanditaire, le directeur général et fondateur de la société a été placé sous surveillance judiciaire avant qu’il ne rejoigne ses coaccusés à la maison de force de Tsiafahy. Des aveux obtenus lors des enquêtes préliminaires ont été remis en cause lors du procès et une vidéo dévoilant une violence policière lors de l’arrestation du directeur général du Cops a été visionnée lors de l’audience.