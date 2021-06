Joseph Ramiaramanana – « La lutte contre l’insécurité, j’en ferais une affaire personnelle »

En vrai habitué des arcanes du pouvoir, le général Joseph Ramiaramanana met ses acquis et son expérience au service de la région du Bongolava.

Comment expliquez-vous la recrudescence de l’insécurité dans votre région qu’est le Bongolava connue pour être un repaire des bandits de grand chemin ?

Quand la fête de l’Indépendance approche, cette situation devient une tangente de l’existence au quotidien ici. Peut-être que des gens malintentionnés ont un brusque besoin d’argent pour passer à l’acte. Les éléments des Forces de l’ordre font tout leur possible pour anéantir ces actes de banditisme pouvant décourager les simples citoyens. La région leur apporte son soutien dans leur mission, à haut risque, vous en conviendrez. Il fut des moments où je participais aux opérations à leurs côtés. Pour montrer l’exemple. La lutte contre l’insécurité, j’en fais une affaire personnelle. Des résultats ont été obtenus. Des bœufs volés ont été récupérés et remis à leurs propriétaires.

Vos actions n’interférent-elles pas avec celles des Forces armées ?

Je ne les conçois pas dans cette optique. J’ai accepté d’être gouverneur pour servir l’intérêt de la population de la région du Bongolava. C’est le seul impératif qui dicte et qui guide mes initiatives. Il s’agit d’une collaboration, d’une coopération dans une synergie bien coordonnée. La région a des stratégies pour ramener la paix sociale. Elle travaille de concert avec tous les responsables concernés. Chacun a ses propres devoirs mais tout le monde se concerte pour arriver à quelque chose de concret. L’image d’un panier à crabes que vous insinuez est un pur produit de l’imagination.

Comment faire pour maîtriser les méfaits du grand banditisme sur les projets de développement socio-économiques ?

Vous savez, la région regorge de diverses richesses. Elles attisent des convoitises. C’est un carrefour pour de nombreuses personnes venues des quatre coins du pays. Il nous appartient de gérer ces considérations. Rétablir la sécurité est un des engagements solennels, Velirano, du président de la République, Andry Rajoelina, tout doit être mis en œuvre pour y parvenir. Un gage pour l’épanouissement attendu dans tous les domaines. Que ce soit social, financier ou économique. Des paramètres interdépendants.

Les gouverneurs sont considérés comme les relais du pouvoir central au niveau des collectivités décentralisées. Où en êtes-vous sur cet aspect ?

Tout doit se faire avec cohérence. Nous avons misé sur deux axes de développement à la base et de proximité. La réhabilitation, la réfection ou l’ouverture des routes et l’électrification à grande échelle. Ces priorités répondent aux attentes de la population et nous avançons avec des réels progrès.

Quel est le ressenti chez vos administrés ?

Si la sécurisation est un souci majeur, elle ne doit pas télescoper les autres facettes de la vie. J’ai un plus, pour avoir travaillé des années durant pour le compte du régiment de la Génie militaire. Je suis, si je peux m’exprimer ainsi, un spécialiste des constructions routières. Par exemple, j’étais le concepteur du tronçon Vatomandry-Mahanoro. J’ai participé aux études de faisabilité de la bretelle reliant Tsarasaotra-Ivato. Je vais transposer ici ces antécédents, de façon concrète, efficiente et efficace. Comme ce qui a été fait pour les rues de la ville de Tsiaroanomandidy, et l’esplanade de l’hôpital du fokontany de Tsarahonenana. D’autres réalisations sont en cours de finition. À Soanafindra et Avaratsena.

Avez-vous à proposer d’autres initiatives allant dans le même sens ?

Aussi incroyable que cela puisse paraître, la région est composée de deux districts, Fenoarivobe et Tsiroanomandidy, mais aucune jonction routière ne les relie. C’est inadmissible qu’il faille passer par Mahitsy et Ambohidratrimo pour rejoindre l’une de ces localités. Nous allons ouvrir un passage pour les connecter sans détour. Les études y afférentes ont été bouclées. Les engins des travaux publics offerts par le président de la République, Andry Rajoelina, arrivent à point nommé. En parallèle, d’autres axes, de Bemahatazana à Maritampona, et à Mahasolo, seront bientôt refaits.

Vos relations avec les autres « dignitaires » de la région.

La région est composée de trente communes. Une fois nommé gouverneur, j’ai tout de suite engagé le dialogue avec les différents élus. Ils sont à la source de toute idée de développement à la base. Les maires ont leur propre association avec laquelle j’entends mettre en valeur une franche collaboration pour le bien de tous.

S’il y avait des failles dans votre administration, ce serait quoi ?

La lutte contre les menées subversives des dahalo nécessite la participation de tous. Mais il existe un épiphénomène assez dé rangeant. L’influence grandissante et néfaste des « Mpimasy », devins ou plutôt sorciers, parmi la population. Ils deviennent des gourous qui inculquent et propagent le mauvais esprit. Nous avons notre plan d’attaque pour contrer cette crédulité collective, ruinant les liens sociaux.

Comment combattre ces fourberies latentes ?

C’est par l’emprise de l’éducation. Il faudra augmenter le nombre des enseignants dans les lointaines contrées où ces faux prédicateurs, par leurs sciences occultes, diablement troublantes, transforment les honnêtes citoyens en dahalo potentiel. Un jour, vous aurez une autre image du Bongolava. Un tableau plus reluisant.