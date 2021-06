Développement – L’Académie des sports à Tsimahabeomby

Andry Rajoelina a dévoilé deux informations importantes durant son allocution d’hier, en marge de l’inauguration du stade de Mahitsy. D’un côté, le Président de la République a parlé de la « création d’une Académie Nationale Sportive de haut niveau, dans le cadre du projet Tanamasoandro à Tsimaha­beomby». Il s’agi­ra d’un centre de perfection­nement. Il sera destiné à des sportifs bénéficiant de bourses. La gestion sera confiée à Nicolas Dupuis.

L’ancien sélectionneur des Barea entretient toujours une relation étroite avec le chef de l’État. D’ailleurs, il était présent à la cérémonie d’hier.

De l’autre, le PRM a également évoqué le lancement d’une nouvelle compétition de football. Celle-ci portera l’appellation de « Coupe du Président ». Un tournoi à organiser en collaboration avec les ligues régionales. En d’autres termes, celui-ci ratissera large et servira de tremplin aux footballeurs des différentes provinces de la Grande île.

Comme cité précédemment, la cérémonie d’hier consistait en l’inauguration du stade de Mahitsy. Andry Rajoelina a appuyé sur trois points, durant son discours: « mille places, des sanitaires et des locaux aux normes internationales, ainsi qu’un tapis synthétique homologué par la FIFA ». Il n’a pas manqué de rajouter son qualificatif fétiche, en l’occurrence « manarapenitra ».

Flambants neufs

Voilà donc le résultat d’une rénovation entamée l’an dernier. « Les travaux devaient initialement durer entre six et huit mois. Mais en raison de la crise sanitaire, la rénovation a pris un an », a souligné le ministre des Sports, Tinoka Roberto, lors de sa prise de parole. La périphérie Nord-Ouest d’Antana­narivo est particulièrement gâtée. En effet, elle possède désormais deux stades flambants neufs.

« C’est un moment particulier, car durant les propagandes, j’avais promis aux jeunes de Mahitsy que nous allons rénover ce terrain… Jeudi, ce sera au tour du stade d’Ambohidratrimo d’ouvrir officiellement ses portes », a souligné le chef de l’État durant son discours.

Le projet de construction de ces infrastructures footballistiques n’en est qu’à ses débuts. En effet, celui-ci compte une trentaine de sites à ériger ou à rénover, dans les quatre coins de l’île. Le PRM a notamment cité quelques provinces comme Antsirabe, Port Bergé, Moramanga, Toliara etc… Ces infrastructures accueilleront probablement les rencontres pour la « Coupe du Président », qu’Andry Rajoelina a annoncé hier.