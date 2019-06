Tourisme – L’ITM 2019 sous le signe du partenariat

Pour améliorer les conditions touristiques de la Grande île, l’Office National du Tourisme opte pour les collaborations tous azimuts.

Partenariat. C’est dans cette ligne que les stratégies de préparation de la prochaine édition de l’International Tourism Fair sont menées par l’office national en charge de ce secteur. Le programme a été annoncé officiellement, hier à Antaninarenina, devant les entités collaboratrices de l’office. Pour ce faire, l’ONTM mettra l’accent sur les perspectives de développement du secteur touristique en termes d’investissement d’envergure. « L’évènement a servi, et servira de plateforme pour promouvoir davantage l’investissement entre les porteurs de projets et les investisseurs locaux ou internationaux. Nous envisageons ainsi de mettre en place des séances de présentation sur la création de village de vacances à Madagascar. Une initiative programmée par le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie », détaille Boda Narijao, président du conseil d’administration de l’ONTM.

Une initiative qui entre pleinement dans le programme initié par le ministère avec le soutien du Projet pôles intégrés de croissance et corridors (PIC2) et de l’Economic development board of Madagascar (EDBM) qui est d’encourager le développement de projets hôteliers visant notamment à faciliter les contacts et partenariats entre opérateurs nationaux et internationaux.

Partenariat

Déterminé à relancer le secteur, l’Office National du Tourisme a engagé des collaborations avec différents acteurs locaux, sur l’ensemble des îles, ainsi que les opérateurs locaux, notamment dans les domaines des multimédia, à l’image du groupe L’Express de Madagascar, les opérateurs hôteliers comme Colbert, ou encore les promoteurs d’espaces naturels à l’image de Madagascar National Parks.

Des partenariats qui consisteront à combiner les meilleures attractions touristiques de chacune des îles de l’océan Indien et d’en faire un circuit et un produit touristique complémentaire. Par ailleurs, « la question de l’énergie sera également abordée durant cette édition à travers des échanges organisés conjointement par le ministère du Tourisme, celui de l’Energie ou encore de l’Industrie », explique le président du conseil d’administration, membre du conseil d’administration de l’ONTM. Ainsi, près de trois cents rencon­tres B2B et une trentaine de conférences seront à l’affiche pour cette édition 2019 avec l’Indonésie en tant que pays invité d’honneur. Les opérateurs de ce pays partageront leur savoir-faire avec leurs homologues

malgaches.