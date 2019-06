Jeux des Îles – Les billets fixés entre 10 000 ariary et 30 000 ariary

Le Comité d’organisation des Jeux des îles (COJI) compte fixer les prix des billets en vue de cette 10e édition des Jeux des îles entre la fourchette de Rs 100 (10 000 d’ariary) et Rs 300 (30 000 d’ariary).

La décision finale sera prise cet après-midi, jeudi 6 juin, lors d’une réunion au sein de l’instance.

Une source avance que les prix varieront selon les compétitions en lice et également le stade avancé. La popularité sera aussi un autre facteur clé.

Ce qui est sûr, c’est que pour les rencontres de football, le prix risque de coûter plus cher que pour les autres compétitions.

Pour rappel, les jeux des îles se tiendront du 19 au 28 juillet et quatorze disciplines sont concernées : l’athlétisme, le badminton, le basket, le beach-volley, la boxe, le cyclisme, le football, l’haltérophilie, le judo, la natation, le rugby à 7, le tennis de table, la voile et le volley-ball.

