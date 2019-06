Fête nationale – Le banquet d’Iavoloha supprimé du programme

Les festivités d’indépendance ont été, officiellement, lancées, hier. Le banquet d’Iavoloha qui est un des incontournables, ne sera pas au menu.

Du changement. Annon­çant le program­me de la célébration du 59e anniversaire du retour à l’indépendance, le Comité national technique d’organisation (CNTO), martèle que, cette année, les festivités auront un « nouveau visage ». À entendre les explications des membres du CNTO, la principale nouveauté sera la suppression du banquet d’État, au palais d’Iavoloha.

« La célébration de la fête d’indépendance connaîtra un grand changement, cette année. Il n’y aura plus de banquet au palais d’Iavoloha, le jour du 26 juin, puisqu’il s’agit d’une fête de tous les Malgaches et non pas d’une poignée de personnes privilégiées, invitées. Il ne doit plus y avoir de dépenses faramineuses, juste pour les dirigeants, non plus », soutient Lalatiana Rakoton­drazafy Andriantongarivo, ministre de la Commu­nication et de la culture, sur sa page Facebook.

Outre la porte-parole du gouvernement, une cascade de publications des responsables gouvernementaux et ministériels, a repris l’information indiquée durant la conférence de presse de la CNTO, hier, au jardin d’Anta­ninarenina. Faisant habituellement suite au défilé militaire, le banquet d’État donné par le Président de la République, au palais d’État d’Iavoloha, s’est inscrit, au fil des années, comme l’un des incontournables des festivités du 26 juin.

Une partie de l’opinion publique, dont des organisations de la société civile ou des associations citoyennes contestent, toutefois, la nécessité, le sens et l’opportunité de ce rendez-vous. Arguant sur les performances économiques plus que poussives de l’Etat mais, surtout, l’extrême pauvreté de la majorité de la population, ces entités estiment que pareil banquet ne soit qu’une dépense inutile.

Bémol

Pour contester la réception d’Iavoloha, le fait que le faste et l’opulence de l’événement, soient insultants pour la plupart des foyers qui n’ont plus les moyens d’avoir un repas correct quotidiennement. Pour certains, s’acheter à manger est un défi de tous les jours. Aussi, mise en avant comme étant en cohérence avec la politique d’austérité voulue par l’État, la suppression du banquet d’Iavoloha, du programme de la célébration du retour à l’indépendance, cette année, est accueillie favorablement par l’opinion publique.

Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont délectés de l’information. « Les dirigeants étatiques célèbreront la fête d’indépendance avec la population. Ils assisteront au défilé militaire qui commencera, à 14 heures, ensuite à l’événement culturel qui sera inédit », a ajouté la ministre Rakotondrazafy Andriaton­garivo, sur sa page Facebook, hier. Un courant d’observateur met, toutefois, un bémol à l’euphorie qui a suivi l’annonce de la suppression du banquet d’Iavoloha des festivités d’indépendance.

« La réduction du budget et, éventuellement, la suppression du Sénat permettront de dégager de l’argent à réinvestir dans la construction de nouveaux établissements univer­sitaires et scolaires, affirme l’État. Il serait bien de savoir à combien s’élève l’éco­nomie que l’on fera le 26 juin, et à quoi la somme sera-t-elle affectée », soulève un analyste lors d’un échange, hier. Un autre s’interroge sur la portée de cette initiative d’austérité sur les caisses de l’État.

Il déclare que « le budget de certaines institutions ou entités est sensiblement réduit, certes, mais celui d’autres est quasiment doublé. Pour les festivités d’indépendance, l’État pourrait, également, économiser sur d’autres dépenses, comme les feux d’artifices qui sont parmi les plus coûteuses ». Il est annoncé que le spectacle pyrotechnique de cette année, durera 45 minutes, à Antana­narivo, 30 minutes dans les chefs lieu de région.

Paul Kagame en invité d’honneur

Lors de la conférence de presse d’hier, le comité d’organisation des festivités du 26 juin, a, également, annoncé que Paul Kagame, président du Rwanda, sera l’invité d’honneur de Madagascar, cette année. Un bataillon des forces françaises sises dans l’océan Indien devrait, par ailleurs, prendre part au défilé militaire, au stade de Mahamasina. La parade militaire qui, contrairement aux années précédentes, se tiendra l’après-midi, et démarrera donc, à 14 heures.

Les nouveaux véhicules roulants et aéronefs des Forces de défense et de sécurité (FDS), seront, également, de sortie lors du défilé militaire qui sera, notamment, marqué par un « silent drill », et une démonstration dynamique des forces spéciales. A la cérémonie militaire fera suite un événement culturel, ponctué par des spectacles de lumière et de laser, ainsi que des feux d’artifices.