Entrepreneuriat universitaire – Concours de production de startups pour les instituts supérieurs

Concours inter-universitaire de startup. C’est sous ce nouvel angle que l’inscription à la quatrième édition de la compétition Inscae Innovation Idea s’est ouvert le 3 juin. Les établissements universitaires comptant des étudiants entrepreneurs sont ciblés.

Les jeunes en cours d’études mais passionnés de création ou de production à vocation entrepreneuriale sont encouragés à se constituer en équipe de sept personnes afin de représenter leurs établissements d’origine. « La participation à titre individuelle » au nom d’un l’établissement que l’on représente, à la limite, n’est pas exclue du règlement du concours.

L’esprit d’équipe est cependant privilégié et évalué. « Souvent la routine académique fait taire l’ambition d’entreprendre étant donné que l’obtention du diplôme oblige à travailler dur », estime Hery Randrianasolo, étudiant à l’université. « Dans un monde où le marché de l’emploi est saturé, les étudiants sont des chômeurs déguisés », constate un enseignant-chercheur de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université d’Antananarivo. Pour pallier à la course désespérée vers les carrières, à laquelle s’adonnent les étudiants, les orienter vers la transformation de la créativité en activité et productivité s’impose.

Etudiant entrepreneur

« Ouvrir l’accès à tous les étudiants à la voie entrepreneuriale est le but du concours Inscae Innovation Idea. Beaucoup de potentiels cachés se trouvent dans les amphis, dans tous les instituts supérieurs et établissements universitaires. Une compétition est l’occasion de révéler ces entrepreneurs dissimulés afin de leur donner des accompagnements par des professionnels », affirme Harimino Rakoto, directrice générale de l’INSCAE, établissement hôte du concours.

Des praticiens et experts en incubation assisteront les étudiants entrepreneurs aux stades de la compétition et la fiche d’inscription ainsi que le canevas du business model de chaque équipe sont à retirer au plus vite, puis à remettre en version physique et électronique au siège de l’INSCAE à 67ha.

« Le côté innovant du projet » est exigé pour la quatrième édition d’Inscae Innovation Idea, organisée par des étudiants qui entreprennent déjà dans le cadre de l’Inscae Junior Entreprise. Dans tout Madagascar, des productions entrepreneuriales réalisées par des étudiants existent en raison

du choix d’allier études et travail.

Les étudiants en perte de solution, quant à eux, s’accommodent tant bien que mal à des emplois ne correspondant pas à leurs parcours académiques. C’est ainsi que l’entrepreneuriat via les concours se présente comme un tremplin pour faire jaillir une génération d’entrepreneurs issus des instituts supérieurs.