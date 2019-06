Entrepreneuriat – « Orange Fab » accélère des start-ups

Grandir à Madagascar et à l’international. C’est le leitmotiv qui anime le programme de l’opérateur Orange Madagascar qui se lance dans le soutien des start-ups. La première saison du programme d’accélérateur appelé « Orange Fab » a débuté hier. « Le programme se veut être un soutien opérationnel d’accompa­gnement des start-ups présentant des approches innovantes. L’accompagnement s’effectue avec les équipes techniques et marketing d’Orange Madagascar. Il s’agit notamment de préparer et d’améliorer la solution et la stratégie commerciale des start-ups déjà lancées sur le marché », explique Orange Mada­gascar. Orange Fab réunit le meilleur de l’écosystème d’Orange avec les dernières technologies, les meilleurs experts, des clients particuliers ou investisseurs qui s’engagent à appuyer des startups sélectionnés. Trois entreprises, sur une vingtaine de candidatures, sont classées pour ce premier lancement à savoir la start-up de Toliara « Greentsika » avec sa solution de collecte des déchets à impact environnemental, « Vanilla Pay » un processeur de paiement mobile et « Lemuriia » une plateforme de réservation de transport routier.