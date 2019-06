Basketball N1B – Analamanga intouchable

Les porte-fanions d’Ana­la­manga poursuivent leur chemin vers le sommet. Les trois clubs représentants de cette ligue ont tous validé leur ticket pour les quarts de finale, hier au championnat national N1B hommes à Tsiranomandidy.

TMBB, champion d’Ana­lamanga en titre, a écarté sans trembler l’ASM de Bongolava sur le score de 77 à 57, et affrontera ce jour, en quarts de finale, le COSPN2 d’Atsinanana. Le dauphin d’Analamanga, Dream Team SC a, de son côté, disposé du JCM du Sud-ouest par 67 à 57 et jouera le prochain tour contre l’USF Haute-Matsiatra.

Et NGB a, pour sa part, laminé l’AS Dalton de Vatovavy-Fitovinany sur le score net de 98 à 36. Cette troisième formation de la capitale disputera ce jour le ticket pour les demi-finales contre l’ASB d’Itasy.