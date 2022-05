Tourisme – Trois mille croisiéristes japonais attendus

Une aubaine pour les pôles touristiques. Suite à un entretien entre Rolland Ranjatoelina, ministre des Transports et de la météorologie, et Yoshihiro Higuchi, ambassadeur du Japon, il a été annoncé que trois mille croisiéristes venus du pays du Soleil levant auraient hâte de découvrir la Grande île. Et à propos toujours des transports maritimes, Rolland Ranjatoelina fera un déplacement en Turquie pour nouer des collaborations plus affinées. Avec les Grecs, les Turcs sont considérés comme les meilleurs au monde en la matière. Il devrait aussi avoir une audience avec le nouveau ministre français des Transports après la formation du premier gouvernement du second mandat d’Emmanuel Macron.