Portrait maître Evelyne Doudi – « Défendre les justiciables est une mission qui m’a été assignée »

Evelyne Doudi, 27 ans, est major de la promotion sortante d’avocats « Zo Manilo ». Il s’agit de la quatorzième promotion. Evelyne Doudi a eu le déclic pour ce métier lorsqu’elle était toute jeune. La jeune avocate est spécialisée en contentieux administratif. « Un cas de procès m’a touchée à Toamasina. Un vieil homme avait perdu ses biens devant les tribunaux alors qu’il n’avait pas les moyens de se payer un avocat. Lors du verdict, il s’était évanoui. Pour moi, il a été inconcevable qu’en étant dépourvu des moyens financiers, il n’a pas pu prouver qu’il était le propriétaire. Ce procès a changé ma vision des choses et c’est là que j’ai voulu à tout prix être dans cette profession », livre-t-elle.

Pour cette jeune avocate, le parcours n’a pas été de tout repos. « La formation a été interrompue à maintes reprises à cause de la pandémie de Covid-19 entre 2020 et 2021. L’étude a été retardée de ce fait », enchaîne-t-elle. Son parcours dans le domaine du droit se distingue en deux parties, l’une en droit privé et l’autre en droit public. « Il s’agit d’un défi, après j’ai eu mon baccalauréat à 15 ans et j’ai suivi des formations en droit privé dans une université privée de la capitale, puis j’ai également étudié le droit public au nivavocatseau de l’Université de Toamasina », poursuit-elle. Après avoir suivi la formation auprès de l’IFPA, elle est sortie la meilleure de sa promotion.