Import-Export – Le conventionnel pour réduire les coûts

Une solution peut-être négligée. Pourquoi ne pas faire les importations de type conventionnel ? Richard Rabemanantsoa, directeur des opérations de la Société de manutention des marchandises conventionnelles, SMMC, y décèle de réels avantages. « Par la pénurie des conteneurs, à laquelle s’ajoute la hausse des coûts des frets maritimes, les prix des produits de première nécessité importés ont connu une augmentation dépassant toutes les prévisions. Aucun pays n’a échappé à ces perturbations des transactions commerciales générées par la crise sanitaire. Aussi, est-il plus qu’indiqué de procéder les opérations d’import-export par la procédure dite conventionnelle pour réduire ces charges financières. Ne serait-ce que par le délai écourté d’escale des bateaux au port de Toamasina ».

La SMMC a l’exclusivité de la manutention des marchandises de type conventionnel et fait partie des concessionnaires du port de Toamasina. Elle est chargée de toutes les opérations liées à l’embarquement et le débarquement des marchandises. Puis la manutention, le magasinage, le stockage ainsi que la location des équipements de transport y afférents.

La SMMC est prête à leur fournir des services performants, fiables et dignes de confiance. Et offrir des solutions et conseils adaptés à tous les besoins. La SMMC s’inscrit dans une dynamique de progrès permanent.