Football – CAN 2023 : La FMF demande le report des deux premiers matchs

La FMF demande à la CAF de repousser la date des deux premiers matchs de Barea pour la qualification à la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023).

C’est la première fois dans les annales du football malgache. Officiellement, le président de la Fédération malgache de football , Victorien Andrianony, s’est déclaré étonné de ce qui a été publié sur la page facebook à propos de la demande de report des matchs de Barea, comptant pour la qualification à la CAN 2023. Il a même apporté une précision. « Pour le moment, nous n’avons pas encore formulé une demande allant dans ce sens. Cette demande est envisageable, mais son aboutissement dépend de la fédération ghanéenne de football. Cette dernière a déjà fixé la date du 1er juin 2022. Si nous formulons une demande et que la Ghana accepte, nous proposerons la date de 3 juin pour la confrontation. La CAF n’a aucune objection si le Ghana accepte notre demande », ajoute-t-il.

Dans l’intérêt de l’équipe nationale malgache, le report peut constituer un atout supplémentaire pour la préparation. Et le président de la FMF, Victorien Andrianony, de continuer: « La fenêtre offerte par la FIFA s’ouvre le 30 mai. Pour Madagascar les joueurs sélectionnables ne sont pas disponibles avant cette date, donc un report de quelques jours nous permettra de bénéficier d’un temps supplémentaire pour leur préparation », dit-il.

Les matchs contre les Black Stars de Ghana et les Palancas Negras de l’Angola sont programmés le 1er juin, au Ghana et le 5 juin, contre l’Angola à Madagascar. La Fédération va formuler une demande pour la date du 3 juin et du 8 juin.

Amalgame

Victorien Andrianony a signalé que « la majorité de nos joueurs ne pourront rejoindre le Ghana que le 31 mai au plus tôt, pour disputer le matches du 1er juin. Nous avons une fenêtre de deux semaines, donc il nous appartient de formuler une demande plus convaincante pour avoir gain de cause », indique-t-il.

Lors de son entretien télévisuel sur canal+ le 3 mai, au cours de l’émission « Talent d’Afrique », Nicolas Dupuis, le sélectionneur de l’équipe nationale a signalé que l’équipe nationale sera constituée d’un amalgame d’anciens et de jeunes joueurs. « Actuelle­ment, je suis en contact avec eux et tous les joueurs contactés sont très motivés et enthousiastes pour porter haut les couleurs nationales. Ils sont prêts à se battre contre le Ghana et l’Angola ».

L’équipe des Barea est à vingt-cinq jours de son premier match, si l’on ne considère pas un probable report. À l’allure où vont les choses, les deux premiers matches de l’équipe nationale malgache s’avèrent périlleux car les noms des joueurs qui composeront l’équipe nationale, ne sont pas encore connus à ce jour. En sport, le hasard n’a pas sa place sur le résultat. Tout est question de préparation.