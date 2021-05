Mahajanga – Nouvel horaire de culte pour les églises

Suite aux nouvelles mesures sanitaires permettant l’ouverture des églises et lieux de cultes dans la région Boeny, les différentes paroisses ont mis en place de nouvelles organisations pour la messe de dimanche prochain.

Pour l’église FLM de Tsaramandroso, les cultes matinaux ont repris depuis lundi matin et les séances du « Réveil » (Fifohazana) chaque mercredi est divisé en deux groupes. Le premier a lieu à 16h et le dernier à 18h, si en temps normal, la réunion et culte du Réveil se déroulent en une seule fois, le mercredi à 18h30.

Dimanche, trois cultes seront organisés à partir de 6h du matin, à 8h et à 10h. Six quartiers composent la paroisse, les fidèles seront divisés en trois groupes, soit deux quartiers par culte.

Par contre, la paroisse de l’église réformée FJKM Ziona vaovao a prévu trois messes ce dimanche matin au lieu de quatre comme avant le confinement, il y quinze jours.

« Le premier culte débutera à 6h du matin, le deuxième à 8h et la dernière messe de la matinée commencera à 10h. Un autre office sera organisé dimanche après-midi à 16h30. Les gestes barrières et le port de masque sont obligatoires ainsi que la distanciation physique », a prévenu le pasteur, Daniel Hubert Andrianarilala.

La messe de 16h30 est une innovation car des personnalités et notables de la ville, des fidèles du temple préfèrent rejoindre cette séance au lieu de la matinée. Mais c’est aussi une façon d’habituer les paroissiennes à assister à la séance de l’après-midi désormais.

Les femmes enceintes, les bébés et enfants, ainsi que les personnes âgées et vulnérables, ne sont pas encore autorisés à assister aux messes. Ce, afin de respecter l’effectif de cents personnes à chaque entrée.

L’église EKAR de Mahajanga a aussi son organisation avec trois cultes dans la matinée du dimanche prochain.