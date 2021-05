Football – Éliminatoires Mondial : La CAF confirme le report en septembre

En raison du problème d’homologation de plusieurs stades, les qualifications du Mondial sont reportées de juin à septembre sur l’ensemble du continent africain.

La Confédé­ration Afri­caine de Foot­ball n’a pas attendu la prochaine réunion du comité exécutif pour trancher. La commission d’urgence a pris la décision de repousser le début des qualifications du Mondial 2022, hier.

Pas de matches donc durant la fenêtre internationale de juin. Les deux premières journées sont reportées en septembre. Madagascar peut tirer profit de ce report. Le nouveau sélectionneur, Éric Rabesandratana, bénéficiera de quatre mois pour découvrir son équipe. Quatre mois pour préparer les rencontres face aux Ecureuils du Bénin et aux Taifas de la Tanzanie, durant la fenêtre du 30 août au 7 septembre.

Dans son communiqué de presse, la Confédération évoque la crise sanitaire comme principale raison : « Au vu des perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et la nécessité de garantir des conditions de jeu optimales pour l’ensemble des équipes, il a été décidé de repousser les matchs de qualifications africaines à la Coupe du Monde ».

Au-delà de la situation sanitaire toujours fragile, le problème d’homologation de plusieurs stades est également à l’origine de cette décision. En effet, de nombreux pays ne disposent pas de stades répondant aux nouvelles exigences de la CAF.

Rafraîchissements

Nous avions cité comme exemples le Sénégal ou le Mali, dans notre édition d’hier. Ces nations auraient été obligées de « délocaliser » leurs matches « à domicile », si les deux premières journées avaient été maintenues en juin. D’ici septembre, elles auront le temps d’effectuer les rafraîchissements nécessaires. Et ce, afin de se mettre aux normes. Ne serait-ce que pour obtenir une homologation ponctuelle.

Logiquement, le calendrier s’en trouve bousculé. « Les qualifications sont désormais prévues au cours des fenêtres internationales existantes de septembre, octobre et novembre 2021 ainsi que mars 2022 », ajoute le communiqué. Entre-temps, la CAN se tiendra en janvier et février 2022, au Cameroun. Les barrages se joueront alors après le sommet continental.